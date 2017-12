Vanhaezebrouck voert druk op voor topper: “Als alles correct was verlopen, voorsprong van Club minder groot”

Hein Vanhaezebrouck voert stilaan de druk op voor de topper van zondag tegen Club Brugge. Het zelfvertrouwen van de coach is ondanks de vele afwezigen duidelijk niet aangetast. “Bij Club Brugge zitten de externe factoren voorlopig altijd mee en bij ons zitten ze altijd tegen”, aldus Vanhaezebrouck. “Dat er nu geen videoref is, is niet de meest gelukkige situatie.”

“Wij haalden 25 op 30 en dat is niet slecht, alleen deed Club nog een puntje beter. Maar bij Club Brugge zitten de externe factoren voorlopig altijd mee - denk maar aan die wedstrijd in Eupen waar ze alsnog een punt pakten dankzij de videoref - en bij ons zitten ze altijd tegen: dat scheelt toch in het aantal punten”, vertelde Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie voor de topper. “Ze hebben uiteraard kwaliteiten, het is lang geleden dat een club nog zoveel punten pakte. Als alle beslissingen correct waren geweest en als alle wedstrijden een videoref hadden gehad, dan stond Club nog altijd op voorsprong maar wel met een veel kleinere voorsprong, daar ben ik zeker van…”

Vanhaezebrouck ontkende dat hij zich daarmee in een slachtofferrol wentelde:

“Overloop eens de wedstrijden. Bij Club hadden ze thuis denk ik een videoref tegen STVV maar die sliep toen… Dat er nu geen videoref is, is vreemd en niet de meest gelukkige situatie. Zeker in thuiswedstrijden: dan is de aanwezigheid van de videoref bepalend. Wij hebben altijd een videoref gehad in wedstrijden waarin nooit iets gebeurde, dat is tegenslag. Maar we zijn niet alleen. Kijk ook maar naar Zulte Waregem, zelfs als er wél een videoref was. Zij zitten ook niet toevallig in de hoek waar de klappen vallen op dat vlak, misschien niet toevallig twee keer tegen Club Brugge... Ik heb zelfs Francky Dury daar al commentaar over horen geven...”

“Bij Brugge hebben ze blijkbaar ook hierboven iemand die ervoor zorgde dat het regende en de bekerwedstrijd tegen Charleroi zo niet kon doorgaan, terwijl ze zelfs niet meer in die beker hadden mogen zitten na die bewuste handsbal van Cools tegen Zulte Waregem bij een 2-1-stand een kwartier voor tijd: dat moest rood zijn maar ook daar hadden ze het nodige geluk aan hun zijde.”

“Er zijn nog ploegen die hadden moeten winnen in Brugge, ik zag dit jaar een ploeg die drie strafschoppen had moeten krijgen maar er geen enkele kreeg (Waasland-Beveren verloor met 3-0, red.). Dus niet alleen Anderlecht kan daar winnen, ook andere ploegen hadden dat gekund.”

“Geen schrik van het enthousiaste publiek”

“En het enthousiaste publiek? We overleefden de 60.000 supporters in Glasgow en lieten ons niet beïnvloeden, en ook de scheidsrechter deed dat niet. Ik zal dan ook niet tevreden zijn als het invloed heeft op ons, want dat hebben we in eigen handen. De rest hebben we niet onder controle. Hun supporters zetten druk op de externe factoren - de tegenstander en de ref - en hebben mede daardoor een sterke thuisreputatie. Ze gebruiken dat, maar dat is hun goed recht en is ook de sterkte van het publiek van Club Brugge. En de scheidsrechter… (fijntjes) Delferière was de scheidsrechter op Zulte Waregem met dat handspel van Cools, maar ik vind hem nog altijd de beste scheidsrechter die we momenteel hebben.”