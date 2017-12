De Bruyne rondde de kaap van 400 profwedstrijden met indrukwekkend aantal goals en assists

Kevin De Bruyne speelde woensdag met Manchester City tegen Swansea zijn 400ste profwedstrijd, de nationale ploeg inbegrepen. De statistieken die hij op zijn 26ste in die 400 wedstrijden kan voorleggen zijn op z’n zachtst gezegd indrukwekkend: in meer dan de helft van de wedstrijden was hij mee bepalend met een goal of een assist.

In 400 wedstrijden was Kevin De Bruyne goed voor 89 goals en 156 assists, 245 bepalende acties dus op 400 wedstrijden.

342 wedstrijden in clubverband in België, Engeland of Duitsland leverden in totaal 76 goals en 132 assists op (61%), 58 interlands met de Rode Duivels waren goed voor 13 goals en 24 assists (64%). Opvallend: bij de Rode Duivels scoort hij zo gemiddeld betere punten dan bij zijn club.

Morgen speelt De Bruyne tegen Tottenham overigens zijn 114de match voor Manchester City, eentje meer dan voor Racing Genk (113). Benieuwd of hij zijn indrukwekkende statistieken nog wat kan aandikken...