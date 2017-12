Kim Källström hangt voetbalschoenen aan de haak

De voormalige Zweedse international Kim Källström zet op 35-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière. Dat maakte hij vrijdag bekend.

De middenvelder voelt zich naar eigen zeggen niet meer in staat om het ritme van het profvoetbal vol te houden. “Ik heb niet meer de energie en de kracht om dagelijks te trainen en wedstrijden te spelen”, zegt de Zweed, die sinds begin 2017 opnieuw in eigen land voetbalt voor Djurgardens IF.

Källström begon zijn profloopbaan in 1999 in Zweden bij BK Häcken. Drie jaar later verhuisde hij naar Djurgardens en werd met de club twee keer kampioen. Vervolgens trok de Zweed naar de Ligue 1 om er jarenlang te spelen voor Rennes (2003-2006) en Lyon (2006-2012). Met Lyon won hij twee landstitels en twee Franse bekers en bereikte hij in 2010 de halve finales van de Champions League.

Nadat hij Frankrijk had verlaten, speelde de Zweed nog voor Spartak Moskou, Arsenal en Grasshopper Zürich. Källström droeg 131 keer het shirt van de nationale ploeg (16 goals) en zwaaide af na het EK 2016.