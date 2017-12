Leko en Club Brugge met vertrouwen richting topper tegen Anderlecht: “Ons voetbal is beter dan dat van hen”

Club Brugge ontvangt zondag Anderlecht met vertrouwen. Blauw-zwart heeft op dit moment tien punten voorsprong en kan de kloof dus uitdiepen tot dertien punten. Het enige minpunt kan het veld zijn, dat er de laatste dagen slecht bij lag. “Woensdag leende het veld zich enkel tot een potje waterpolo”, wist Ivan Leko. “Zondag moeten we tonen dat we in onszelf geloven. We willen vanuit onszelf voetballen en geloven dat ons voetbal beter is dan dat van hen”, klonk het.

“Anderlecht is Anderlecht, ze hebben hun historie, hun trainer en hun spelers, en dat dwingt respect af. Maar wij zijn Club en zijn enkel bezig met onszelf. We willen vanuit onszelf voetballen en geloven dat ons voetbal beter is dan dat van hen”, vertelde Club Brugge-coach Ivan Leko. “Zondag moeten we er alles aan doen om dat ook op het veld te tonen.”

“Als je een wedstrijd wil winnen, heb je geluk nodig, geluk dat je moet afdwingen. Je kan daar niet op rekenen, maar moet jezelf perfect voorbereiden op fysiek, mentaal, tactisch en technisch vlak. Maar, net zoals dat voor Real en Barça zo is, kan je zonder geluk geen match winnen. Wij proberen zo goed mogelijk te spelen en horen na de wedstrijd van onze tegenstander vaak dat we fysiek indrukwekkend waren en momenteel het beste voetbal in België spelen, en dat doet ons deugd.”

Het is bijna 2 jaar geleden dat Club in eigen huis nog eens verloor in de competitie, dat was toen tegen Anderlecht. “Zondag telt onze reeks absoluut niet, enkel de volgende match telt. In eigen huis zijn we enorm blij dat we kunnen rekenen op onze fantastische twaalfde man, die ons altijd volop steunt. Als we dan als collectief sterker staan, dan kunnen we ook zondag winnen”, aldus Leko.

De Kroaat hoopt dat het veld de komende dagen genoeg kan herstellen na het winterse weer van de voorbije dagen. “Voor zondag hopen we dat het goed bespeelbaar is, maar jammer genoeg zullen we het niet in perfecte conditie krijgen, daar gaan we ons aan moeten aanpassen. Het is jammer voor beide teams, want voor 2 ploegen die willen voetballen en spektakel brengen, is een perfect veld nodig. Nu moeten we realistisch zijn. De greenkeepers en vrijwilligers gaan nu nog 2 dagen lang alles doen om het veld in orde te brengen, daarna analyseren we ook dat detail en passen we er onze strategie op aan.”