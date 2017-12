Analisten over mogelijk vertrek Clement: “Als hij dan toch in verleiding komt, was AA Gent een betere keuze”

Verruilt Philippe Clement na dit weekend Waasland-Beveren voor Racing Genk? De hoofdcoach heeft er wel oren naar, hij vroeg Waasland-Beveren toestemming voor een eerste verkennend gesprek. “Het zou een bizar moment zijn om te vertrekken”, vertelde analist Geert De Vlieger op Play Sports. “Als hij dan toch in de verleiding zou komen om naar een topclub te trekken, was AA Gent een betere keuze geweest”, trad programmamaker Eric Goens De Vlieger bij.

“Ik zou eerder op de trein van AA Gent dan Racing Genk springen”, zo vond programmamaker Eric Goens toe op Play Sports. “Maar ik zie dat hij ongelofelijk goed met de situatie omgaat. Hij laat zich niet vangen. Bij Waasland-Beveren is Clement zijn eigen profiel aan het opbouwen, hij drukt echt de stempel op de ploeg. Ik zou niet vertrekken naar Genk, als hij daar een slechte start kent, zullen de hakbijlen snel klaar staan. Er zijn al veel trainers geweest die de stap te vroeg hebben gezet”, klonk het. “En als hij dan toch in de verleiding zou komen om een topclub te coachen, was Gent een betere keuze geweest.”

Dat vindt ook Geert De Vlieger. “Al ligt Gent toch iets moeilijker door zijn geschiedenis bij Club Brugge. Maar ik hoop gewoon dat hij blijft bij Waasland-Beveren en het seizoen uitdoet. Het zou een bizar moment zijn om nu te vertrekken. Hij levert goed werk af in het Waasland en kan er zijn carrière opbouwen. Als hij een moeilijk moment bij Beveren kan overleven, zal hij in de toekomst beter gewapend zijn bij een topclub. Ik zie hem het seizoen afwerken, hij is geen opportunist.”

Een vertrek halfweg het seizoen vindt ex-voetballer Tomasz Radzinski geen probleem. “Voor het voetbal zou het beter zijn dat hij blijft, maar ik zou de opportuniteit wel grijpen. Hij heeft toch al wat ervaring bij een topclub na zijn tijd als assistent bij Club Brugge. Dat het te snel zou zijn? Kijk naar Jonas De Roeck. Die is ook snel opgeklommen van Lyra naar Berchem naar STVV en doet het daar ook prima.” Herman Brusselmans deelde de mening van Radzinski. “Ik denk dat hij vertrekt ja. Hij bewees dat hij een goede trainer is, en het is een stap naar boven voor hem. En denkt Racing Genk eigenlijk aan alternatieven?”