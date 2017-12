Politie doet lugubere ontdekking op gsm van Brugse hooligan: foto’s van lijken, hakenkruis op schedel

Brugge - De Brugse politie is een onderzoek gestart naar een grafdelver wegens grafschennis. Kevin D. (30) nam foto’s van de stoffelijke resten die hij moest opgraven, en stuurde die door naar zijn ­collega’s. Bovendien stalen de grafdelvers een gouden tand en een ring uit een kist. De feiten kwamen aan het licht, toen de politie de gsm van Kevin D. controleerde nadat hij vorige maand was opgepakt voor zijn aandeel in de voetbalrellen in Brugge.

De politie lichtte Kevin D. een maand geleden van zijn bed omdat hij was herkend op camerabeelden van de rellen na de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp, vlak bij het Jan Breydelstadion. Maar toen de speurders zijn gsm onderzochten, geloofden ze hun ogen niet. Ze ontdekten het ene lugubere beeld na het andere: allemaal foto’s van stoffelijke resten. Waar de beelden vandaan komen, was snel duidelijk: Kevin D. is graf­delver, maar nam het blijkbaar niet te nauw met de regels.

Luguber bewijsmateriaal

De man is intussen drie jaar aan de slag als grafdelver bij de stad Brugge. Zijn collega’s dragen hem op handen. Hij behoort tot de kleine equipe die het “vuile werk” op zich neemt. Samen met drie collega’s graaft hij in opdracht van de stad lijken op waarvan de grafconcessie verlopen is, minimaal 15 jaar na de teraardebestelling. De grafdelvers moeten het hout, de beenderen en andere restanten sorteren om die daarna naar een massagraf te brengen. Een taak die als “psychologisch zwaar” omschreven wordt.

Maar Kevin D. bleek er amper onder te lijden: ongegeneerd nam hij foto’s van de restanten die hij had opgegraven. In totaal vond de politie op zijn gsm rond de dertig foto’s terug. Die beelden verstuurde hij naar zijn collega’s en één keer zelfs naar een vriend van hem.

“Ik weet dat het fout was om die foto’s te maken”, gaf hij deze week toe in een politieverhoor. “Het zal zeker niet meer gebeuren.” Tegelijk gaf hij een opvallende ver­klaring. “Wij krijgen bonussen per lijk dat we opgraven. Om dat te kunnen ­bewijzen, nam ik er foto’s van. Maar ik besef nu dat ik het niet had mogen doen. En al zeker dat ik de beelden niet had mogen doorsturen.”

De grafdelver werkt de politie zeker niet tegen. Zo biechtte hij ook op dat hij samen met zijn collega’s ooit een gouden tand en een ring in een grafkist vond. Sieraden horen eigenlijk naar de nabestaanden te gaan, maar ook hier namen de grafdelvers het niet te nauw. “We hebben onze vondst verkocht”, gaf Kevin D. toe.

En dan was er nog die opvallende foto op z’n gsm van een schedel met daarop een hakenkruis gekerfd. “Ik heb die schedel opgegraven in een grafkelder tijdens het werk. Ik heb daar inderdaad dat hakenkruis op getekend”, gaf hij toe. “Het was speels bedoeld, zeker niet uit overtuiging.”

“Er ver over”

De Brugse burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) had eerder al besloten om ­Kevin D. te ontslaan toen bekendraakte dat hij was betrokken bij het hooliganisme na de match Club Brugge tegen Antwerp. Van de grafschennis was hij gisteren nog niet op de hoogte gebracht. “Als die feiten kloppen, dan gaat dat er heel ver over. Wij gaan dit uiteraard ook voort laten onderzoeken.”

Dat grafdelvers bonussen zouden krijgen per opgegraven lijk, ontkent de burgemeester. Wel ontving de ploeg waartoe Kevin D. behoorde een speciale vergoeding voor het opgraven van lijken waarvan de graf­concessie is verlopen. “Een werk dat de meeste steden en gemeenten uit­besteden”, zegt Landuyt. “Net omdat het weinig benijdenswaardig is. Wij hebben zelf ook een uitbesteding overwogen, maar onze grafdelvers vonden het niet nodig. Ze krijgen voor dat werk een specifieke uurvergoeding, maar moeten op geen enkel moment foto’s voorleggen ter verantwoording.”

Kevin D. verscheen gistermorgen voor de tweede keer voor de Brugse raad­kamer voor zijn rol bij de voetbalrellen. De raadkamer wou hem vrijlaten onder voorwaarden: vier uur voor en vier uur na de wedstrijden van Club Brugge moest hij thuisblijven. Het parket tekende echter beroep aan tegen zijn vrijlating, waardoor de man Kerstmis toch in de gevangenis zal moeten vieren en de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling zich over twee weken over zijn verdere aanhouding zal moeten buigen.

Wellicht riskeert de grafdelver nu ook een extra vervolging wegens grafschennis en zijn nazistische sympathieën. Op grafschennis staat een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Voor de diefstal van de gouden tand en ring riskeert hij een celstraf van vijf jaar. Het is nog onduidelijk of ook zijn collega’s zich bij de politie zullen moeten verantwoorden.