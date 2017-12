COMMENTAAR. Nervositeit alom, zeker bij Anderlecht

De aanloop naar de duels ­tussen Club Brugge en Anderlecht kennen intussen een vast ritueel. Wordt er in Anderlecht gespeeld, dan heeft iedereen de mond vol over het gegeven dat Club Brugge daar al 18 jaar niet meer kon winnen. Met Club als thuisploeg is de thuisreputatie van de competitieleider het centrale thema. Club is nu al sinds december 2015 in de competitie thuis niet meer geklopt. Dat zijn 39 duels op rij. Daarvan speelden ze maar zes matchen gelijk. Ze scoren thuis ook al 70 matchen op rij. Hoopgevend voor de tegenstander van morgen is dat het telkens Anderlecht was dat als laatste won/niet liet tegenscoren. In december 2015 won Anderlecht met 1-4. In mei 2014 nam Anderlecht een optie op de titel: 0-1, met die owngoal van Meunier.