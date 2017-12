Philippe Clement praat straks met Racing Genk: dit staat een akkoord nog in de weg

Een jawoord van Clement én een klein bedrag: dat is wat Genk scheidt van Philippe Clement, kandidaat nummer één om Albert Stuivenberg op te volgen. De trainer van Waasland-Beveren lichtte voorzitter Dirk Huyck in van de interesse, maar praat ten vroegste zondag met zijn oude club.

Nadat begin deze week al bekend raakte dat Genk ex-speler Philippe Clement als coach wil, heeft die Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck gisteren, in een gesprek onder vier ogen, officieel op de hoogte gebracht van de interesse van Genk.

Contact tussen beide clubs was er al wel, maar Clement zelf zat nog niet rond de tafel met Genk. “Eerlijk: persoonlijk heb ik nog geen gesprek gehad met Genk”, benadrukte Clement met de hand op het hart. “Het enige wat ik wel weet, is dat ik zaterdag 2.000 procent zeker nog trainer ben van Waasland-Beveren. Uiteraard zal ik, zoals altijd, alles in de strijd gooien om de derby tegen Lokeren te winnen. En nogmaals, voor die wedstrijd praat ik niet met Genk.”

Met respect voor beide ploegen houdt Clement alle opties open, hij weet dus zelf nog niet waar zijn toekomst ligt. Genk wil zo snel mogelijk rond de tafel zitten met Clement, maar ten vroegste zondag kan er gesproken worden. Vanaf dan hangt het af van de overredingskracht van Genk.

Contractueel stelt zich namelijk geen probleem. Clement ondertekende deze zomer een driejarig contract op de Freethiel, mét een opstapclausule. Waasland-Beveren was zelf vragende partij een dergelijke clausule in het contract te laten opnemen voor het geval er een aanbieding mocht komen. Het bedrag dat Genk eventueel moet betalen, is echter zo gering dat het geen obstakel vormt voor de Limburgers. De afweging die Clement moet maken is simpel. Of verder gaan met Waasland-Beveren, dat inmiddels uit de beker ligt en dreigt sleutelspeler ­Ryota Morioka kwijt te spelen. Of na amper een half jaar ervaring als hoofdtrainer de stap zetten naar Genk, een club met potentieel, maar de jongste jaren op zoek naar stabiliteit.

Mét toelating

Voorzitter Dirk Huyck zei eerder deze week dat Clement wel zou blijven. Die communicatie bleek iets te voortvarend. “Philippe heeft ons in alle openheid en transparantie gistermiddag officieel ingelicht”, verduidelijkt voorzitter Dirk Huyck. “Je kan het vergelijken met een werknemer die een aanbieding krijgt, waarbij die persoon de markt wil aftoetsen. Uit respect voor het geleverde werk van de afgelopen zes maanden gunnen wij hem dat gesprek. Uiteraard hoop ik, net als onze supporters, uit de grond van mijn hart dat hij voor het project Waasland-Beveren kiest. Ik ben en blijf een optimist en geloof nog honderd procent in Clement. Wij willen dit dossier in alle sereniteit en met het nodige respect voor alle partijen afwerken.”

De timing komt in ieder geval uiterst ongelegen, aangezien vanavond de altijd beladen derby tegen Sporting Lokeren op het programma staat. “Onze focus ligt op deze wedstrijd”, benadrukt Huyck. “Het bestuur, de technische staf, de spelers, de supporters... Iedereen kijkt reikhalzend uit naar deze wedstrijd. Het is een eer om deze derby te winnen. Dat gevoel leeft binnen alle kamers van deze club.”