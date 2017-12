Scheidsrechter voor topper Club - Anderlecht voelt geen druk: “Niets liever dan 25.000 man op de tribune”

Bij Anderlecht maakte Hein Vanhaezebrouck scheidsrechter Sébastien Delferière duidelijk dat het Brugse publiek een grote invloed kan hebben op de match. “De scheidsrechters zijn klaar voor deze match”, verzekert Delferière hem. “Het is niet onze eerste topper. Vorig jaar leidde ik ook Club Brugge-Anderlecht in de play-offs toen Anderlecht kampioen kon worden. Dat verliep vlekkeloos. Wij kunnen echt wel met die druk om, hoor.”

“Eerlijk: ik vraag niets liever dan een publiek van 25.000 man dat ambiance maakt, want dat is goed voor ons voetbal. Dat er geen videoref is, vind ik overigens geen probleem. In het verleden brachten we het er ook goed van af zonder video-assistentie. Wij zijn er klaar voor en de coaches moeten zien dat hun teams er klaar voor zijn.”