CLUBNIEUWS. Zo ziet de ziekenboeg van Anderlecht en Club er uit voor de topper, Gent krijgt goed nieuws

Hein Vanhaezebrouck zit met de handen in het haar. De coach heeft maar twaalf veldspelers ter beschikking voor de topper tegen Club Brugge. Bij blauw-zwart raakt Ruud Vormer klaar voor de topper, de kans dat Jelle Vossen aan de aftrap staat is klein. En AA Gent, dat kreeg goed nieuws voor die andere topper van het weekend: uw portie clubnieuws!

CLUB BRUGGE. Vossen niet, Vormer wel fit

De kans is klein dat Jelle Vossen volledig fit raakt. De aanvaller trainde al individueel, maar een basisplaats zit er niet in. De kans is zelfs klein dat hij de bank haalt. “We doen er alles aan om Jelle klaar te stomen, maar het wordt heel moeilijk”, aldus Ivan Leko gisteren.

Vossen viel uit tijdens het bekerduel tegen Zulte Waregem. Wel klaar voor de strijd is Ruud Vormer. De kapitein sukkelde met een verkoudheid en sloeg de donderdagtraining over, maar gisteren was hij alweer present op training. Hij kan dus zonder problemen aantreden. (jve)

ANDERLECHT. Kums moet opgelapt worden

Hein Vanhaezebrouck zit met de handen in het haar. De coach heeft maar twaalf veldspelers ter beschikking. De laatste die uitviel, was Sven Kums na een trap. Gisteren trainde hij niet, maar wellicht raakt hij opgelapt tegen zondag.

De medische staf doet er ook alles aan om ook Kara (ziek, adductoren, knieën) en Trebel (kuit) speelklaar te krijgen. Geen van beiden trainde deze week al. De Fransman zou echt een surprise zijn. Deschacht en Teodorczyk zijn geschorst na hun rode kaarten tegen Charleroi.

Het is dus niet uitgesloten dat Vanhaezebrouck weer voor een viermansdefensie kiest met Obradovic en Appiah als flankverdedigers. Vooraan hoopt Harbaoui op speelkansen. Om de andere leemtes te vullen, zijn ook enkele beloften geselecteerd: Kobe Cools, Abdoul Dante (beiden verdedigers) en Albert Lokonga (middenvelder en broer van Mpoku). (jug)

AA GENT. Mitrovic, Gigot en Asare inzetbaar tegen de Rouches

Andrijasevic (ribben) reisde naar Kroatië om zijn hoogzwangere echtgenote bij te staan. Neto kon voor het eerst een individuele training afwerken mét bal. Gigot en Asare zijn hersteld en verschijnen wellicht net als Mitrovic aan de aftrap. Dejaegere is geschorst en wordt allicht vervangen door Verstraete. AA Gent trekt op winterstage naar Spanje, waar het oefenwedstrijden afwerkt tegen Nürnberg en Union Berlin. (ssg)

ANTWERP. Transfer Habran bijna rond

Romain Habran moet de eerste wintertransfer van Antwerp worden. De rechterflankspeler van PSG heeft een akkoord met de club voor een contract van anderhalf jaar met optie op een bijkomend seizoen. Alleen moet de deal op clubniveau nog worden afgerond. De 23-jarige Habran traint al enkele weken mee met Antwerp. (gegy)

KV KORTRIJK. Attal opnieuw in de selectie

Attal zit voor het eerst weer in de selectie sinds zijn meniscusletsel. Kage ontbreekt dan weer wel. Deze week kampt hij met een ziekte waardoor Kortrijk hem tot en met vrijdag liet uitzieken. De wedstrijd tegen KV Mechelen komt iets te vroeg om weer in de selectie opgenomen te worden. Ook tegen Gent was hij er niet bij omdat hij naar een begrafenis moest. Verboom ontbreekt met een lichte spierblessure. Hij werd uit voorzorg niet geselecteerd. (gco)

KV MECHELEN. Croizet naar Kansas voor 1,2 miljoen, rentree Tomecak en Van Cleemput

De overgang van Yohan Croizet (25) naar Sporting Kansas City is rond. De middenvelder van KV Mechelen tekende tot 2020 met optie op een extra jaar bij de Amerikaanse club, die maar liefst 1,2 miljoen euro voor de Fransman betaalt. Bijna het dubbel dus van de 650.000 euro die KV aan OHL betaalde. Derde doelman Anthony Swolfs (20) verhuist in januari naar AA Gent, waar hij voor zes maanden tekende. Jelle De Schoenmaker (18) wordt zo derde doelman. Ook inkomend nieuws bij KV. De Burkinees Trova Boni, verdedigende middenvelder en ex-ploegmaat van Bandé bij Salitas, arriveert eind volgende week. Hij gaf een goede indruk tijdens een test bij de beloften en er ligt een contract klaar. Hij wordt volgende week 18 en kan dus tekenen. Middenvelders Dani Wilms (19) en Gaëtan Bosiers (18) gaan sowieso mee, de jeugdspelers sluiten na de winterstop vast aan bij de A-kern.

In de ruime wedstrijdselectie heeft Jankovic opnieuw plaats voor rechtsbacks Tomecak en Van Cleemput. Beiden zijn weer speelklaar. Middenvelders Dani Wilms (19) en Gaëtan Bosiers (18) gaan mee op winterstage en sluiten na de winterstop ook vast aan bij de A-kern.(dvd)

LOKEREN. Overmeire fit, De Ridder en Skulason out

Lokeren-trainer Peter Maes kon voor de derby tegen Waasland-Beveren opnieuw beroep doen op sterkhouder en aanvoerder Killian Overmeire. Als alles goed gaat, start hij morgen meteen in de basis. Minder goed nieuws was er dan weer voor Ari Skulason (knie) en Steve De Ridder (kuit). Beide basisspelers ontbreken door een blessure. Mijat Maric en Marko Miric lagen eerder al in de lappenmand. (whb)

STANDARD. Scholz mag vertrekken

Door de stormachtige ontwikkeling van Christian Luyindama verdween Alexander Scholz (24) naar de bank. De voorbije maanden moet hij genoegen nemen met korte invalbeurten. Een vertrek ligt voor de hand. Standard wil meewerken, maar een oplossing vinden is niet makkelijk aangezien Scholz in Luik over een goed salaris beschikt. Er wordt ingezet op een definitieve transfer. Zijn contract loopt af in 2019. (bfa)

ZULTE WAREGEM. Vandaag beslissing over Olayinka en De Mets

De kans bestaat dat Olayinka (knie) en De Mets (knie) tot de selectie behoren. “We bekijken zaterdag of ze inzetbaar zijn”, zegt Dury. “Datzelfde geldt voor Coopman. Hij deed de passing mee, maar heeft ook nog wat last.” Het feit dat Antwerp een fysiek sterke ploeg is, speelt een rol. “Als die jongens fit zijn, kunnen ze in de selectie zitten. Aan de aftrap staan, dat is een ander verhaal.” (jcs)