Frutos opgemerkte toeschouwer in tribune tijdens match Moeskroen - Oostende

Opmerkelijke gast in de tribune gisteren tijdens Moeskroen-Oostende. Voor het eerst sinds zijn vertrek bij Anderlecht op 4 oktober dook Nicolas Frutos weer op in een Belgisch stadion. De Argentijn keek aan de zijde van Luc Devroe, de Oostendse sportief directeur, naar de wedstrijd.

Denk nu niet meteen dat Frutos trainer wordt bij KVO noch bij Moeskroen. Devroe en Frutos zijn gewoon vrienden, maar na een lange bezinning in Argentinië is Frutos sinds kort wel weer in ons land met de ambitie ergens aan de slag te gaan.