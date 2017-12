Gent-verdediger Bronn van sushi-koerier tot temmer van Lukaku? “Wil tegen Foket spelen op het WK”

Sinds de WK-loting staat er een extra schijnwerper op Dylan Bronn (22). Want als hij zo doorgaat, mag hij ervan dromen om op 23 juni in Moskou Romelu Lukaku en co. het scoren zien te beletten. En het toeval wil dat hij bij AA Gent de gedoodverfde rechtsback van de Rode Duivels uit de ploeg houdt. “Jullie hebben ongelooflijk veel talent, wij hebben ongelooflijk veel grinta. We zullen met meer dan elf op het veld staan”, waarschuwt Bronn, die tot drie jaar geleden het voetbal combineerde met een job als sushikoerier.