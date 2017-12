Marouane Fellaini raakt maar niet van knieblessure verlost

Marouane Fellaini raakt maar niet verlost van zijn knieblessure en is minstens tot Nieuwjaar out. Dat betekent dat hij nog minstens zes wedstrijden met Manchester United mist. Man U wil hem volledig laten herstellen en heeft geen datum op zijn terugkeer gekleefd.

Fellaini blesseerde zich aan de mediale band van de knie tijdens de interland in Bosnië, waar hij het slachtoffer werd van het slechte veld. Een maand later, op 7 november, kwam hij terug op Chelsea maar had hij af te rekenen met een weerbots. Hij speelde de volledige Champions League-wedstrijd in Basel, maar kwam na zijn invalbeurt tegen Brighton niet meer in actie. Mogelijk volgt er nu een ingreep om hem weer op de been te krijgen.

Vincent Kompany van zijn kant mist de kraker tegen Tottenham, zegt City-coach Pep Guardiola. “Maar ik hoop dat hij over enkele dagen weer kan meedoen.” Simon Mignolet tot slot is opnieuw fit bij ­Liverpool, nadat hij de midweekmatch tegen West Brom miste door een trap.