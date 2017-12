Topsport, the American way: daarom werd Ciman getransfereerd zonder dat hij dat zelf wilde

Het was een kort, maar daarom niet minder opmerkelijk berichtje deze week in onze krant: ‘Ciman niet blij met verplichte transfer naar LA’. Zonder dat de Rode Duivel iets gevraagd is, besliste zijn club Montréal Impact hem te ruilen tegen twee andere spelers. Gevolg: het gezin Ciman moet duizenden kilometers verhuizen. Naar een plek waar ze geen Frans spreken. Een plek ook waar de zorg voor hun autistische dochtertje een pak duurder uitvalt. En Ciman krijgt er niet eens een verbeterd contract voor. Hoe dat kan? Wel, dat is gewoon the American way.

Spanning boven alles

In Duitsland trappen ze een heel jaar een voetbal over en weer, en in de lente geven ze de titel aan Bayern München. In Spanje is het strijd tussen Real en Barça en krijgen alle andere ...