De wedstrijd tegen Moeskroen zal KV Oostende-speler Ramin Rezaeian nog lang achtervolgen in zijn nachtmerries. De Iraniër speelde - net als heel KVO - een slechte partij en lag twintig minuten voor tijd aan de basis van de winning goal van Moeskroen na een slechte terugspeelbal. In de eerste helft was hij ook nog eens het slachtoffer van een zware tackle… het was dan ook niet verwonderlijk dat hij na zijn wissel al wenend de wedstrijd volmaakte op de bank.