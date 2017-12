Club Brugge-voorzitter Verhaeghe: “Ik zal nooit jaloers zijn op Anderlecht”

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe zegt dat Club Brugge eraan denkt zijn televisierechten individueel te verkopen als het competitieformat niet herbekeken wordt. Dat vertelde hij in La Dernière Heure. Verhaeghe is tegenstander van de play-offs en de bijhorende puntenhalvering en hoopt met deze uitspraak de andere eersteklassers onder druk te zetten.

Club Brugge begint de topper tegen Anderlecht met een straatlengte voorsprong op Anderlecht. Onbegrijpelijk, volgens sommige analisten. Want paars-wit heeft veel meer intrinsiek talent.“Ik ga niet vergelijken”, reageert Verhaeghe in een interview met het Waalse dagblad La Dernière Heure. “Maar ik ben niet jaloers op Anderlecht en zal dat ook nooit zijn. En ik ben heel tevreden met wat we hebben bij Club Brugge.”

Blauw-zwart koos deze zomer eerder verrassend voor Ivan Leko als trainer. Hebben ze toen nooit stiekem aan Vanhaezebrouck gedacht? “Vanhaezebrouck heeft nooit op onze radar gestaan”, aldus Verhaeghe. “Voordat hij naar Anderlecht ging, was hij immers trainer bij AA Gent. En hij paste niet in het profiel waar we toen naar op zoek waren - dat van een jonge trainer. Eigenlijk ken ik Vanhaezebrouck ook niet echt. Hij heeft knappe dingen neergezet, maar ik zag ook dat AA Gent vorig seizoen maar net Play-Off 1 heeft weten te halen.”

Verhaeghe blijft ook tegenstander van de play-offs en de bijhorende puntenhalvering na de reguliere competitie. Zijn voorstel: de play-offs afschaffen en in de vrijgekomen weekends bekervoetbal, om de Croky Cup op die manier op te waarderen. “Binnenkort zitten we weer rond de tafel in verband met de televisierechten. Dat is het ideale moment om nog eens over het competitieformat te praten. Als de situatie echt geblokkeerd zit, denken we eraan onze televisierechten individueel te verkopen.”