Mexicaanse Pachuca pakt derde plaats op WK voor clubs

Het Mexicaanse Pachuca heeft zaterdag op het WK voetbal voor clubs in Abu Dhabi de derde plaats behaald. De Mexicanen haalden het in de kleine finale met 1-4 van het lokale Al-Jazira, de ploeg van Mbark Boussoufa en coach Henk Ten Cate.

Jonathan Urretavizcaya maakte voor Pachuca het enige doelpunt van de eerste helft. Khalfan Mubarak Al Rezzy bracht na de rust even de hoop terug bij Al-Jazira door er 1-1 van te maken, maar de Mexicaanse reactie liet niet lang op zich wachten. Franco Jara maakte de 1-2, invaller Roberto De La Rosa de 1-3. In het slot breidde Ángelo Sagal de voorsprong nog wat verder uit met een penalty: de eindstand was 1-4.

De finale tussen Real Madrid en het Braziliaanse Gremio wordt zaterdagavond om 18u Belgische tijd afgewerkt.