Wat hebben ‘Singing in the Rain’, Hassane Bandé, rotte vis en de miljonairs van PSG in vredesnaam te maken met de kraker Club Brugge-Anderlecht? Wel, zet Vincent Mannaert (43) en Herman Van Holsbeeck (63) drie uur samen aan tafel en zelfs de steen­koolmijnen in Charleroi passeren de revue.