Bayern München ontsnapt aan puntenverlies in Stuttgart, eerste achtervolger kan niet winnen

Bayern München heeft op de zeventiende speeldag van de Bundesliga haar herfsttitel nog wat extra in de verf gezet. De Duitse landskampioen ging op het nippertje winnen bij Stuttgart (0-1), maar ontsnapte dankzij een geredde penalty van doelman Ulreich in extremis aan puntenverlies. Eerste achtervolger Schalke 04 kwam niet verder dan een 2-2gelijkspel bij Eintracht Frankfurt.

Bayern München moest tot de 79ste minuut wachten voor het kon scoren op het veld van Stuttgart. Het was uiteindelijk Thomas Müller die de landskampioen bevrijdde en zo de zege opleverde: het werd 0-1. Bayern kwam in de absolute slotfase wel goed weg toen de bal op de stip ging voor Stuttgart. Akolo nam zijn verantwoordelijkheid, maar zag de bal gered worden door Sven Ulreich. Bayern München sluit de heenronde van de Bundesliga zo af met 41 punten en is autoritair leider.

Bayern München zal de heenronde hoe dan ook met een riante voorsprong afsluiten, want eerste achtervolger Schalke 04 kon niet winnen bij Eintracht Frankfurt. Na twee minuten bracht Jovic de thuisploeg al op voorsprong, halverwege de tweede helft verdubbelde Haller die voorsprong (2-0). Embolo scoorde tien minuten voor het einde de aansluitingstreffer, in de 94ste minuut zorgde Naldo alsnog voor de gelijkmaker: het werd 2-2.

Bayern München heeft nu 11 punten voorsprong op Schalke 04. Zondagavond kan RB Leipzig nog over de club uit Gelsenkirchen wippen: als Leipzig wint tegen Hertha BSC komen ze op tien punten van de fiere competitieleider.