Depoitre scoort opnieuw voor Huddersfield, Chelsea en Arsenal boeken zuinige zeges

Chelsea heeft zich zaterdag in eigen huis niet laten verrassen door Southampton. The Blues wonnen met een zuinige 1-0 en klimmen zo voorlopig op naar een gedeelde tweede plaats. Ook nummer vier Arsenal won met 1-0 van Newcastle dankzij een heerlijke goal van Mesut Özil. Laurent Depoitre scoorde opnieuw voor Huddersfield en hielp zo het Watford van Christian Kabasele in te blikken: het werd maar liefst 1-4.

Chelsea moest absoluut winnen van Southampton om de kloof met competitieleider Manchester City niet nog groter te laten worden. City telde immers al veertien punten voorsprong. Echt imponeren kon Chelsea niet, maar het won wel: Marcos Alonso maakte diep in de toegevoegde tijd van de eerste helft de enige goal. Het zou uiteindelijk 1-0 blijven: Thibaut Courtois speelde de hele wedstrijd, Eden Hazard werd na 73 minuten vervangen. Michy Batshuayi bleef op de bank. Chelsea staat nu gedeeld tweede met Manchester United, dat zondag wel nog West Bromwich bekampt.

Ook nummer vier Arsenal kon ‘slechts’ met 1-0 winnen van Newcastle United, dat zeventiende staat en dus net boven de degradatiestreep kampeert. Het enige doelpunt van de wedstrijd was er wel eentje om in te kaderen. Was getekend: Mesut Özil, die Robert Elliot met een heerlijk schot verschalkte en zijn club zo de zege bezorgde. The Gunners springen zo voorlopig naar de vierde plek in de stand.

Het duel tussen Watford en Huddersfield Town was er ook een tussen twee Belgen: Christian Kabasele en Laurent Depoitre, die allebei negentig minuten op het veld stonden. Elias Kachunga opende al na zes minuten de score voor de bezoekers. Aaron Mooy en Depoitre maakten er nadien respectievelijk 0-2 en 0-3 van. Doucoure scoorde halverwege de tweede helft nog een tegendoelpunt (1-3), maar een tweede doelpunt van Mooy legde de 1-4 eindstand vast. Huddersfield (elfde) komt zo op amper één puntje van Watford (negende) in de stand.