Hamsik evenaart record Maradona en helpt Napoli aan leidersplaats in Serie A

Feest in Napels, want de ploeg van Dries Mertens mag zichzelf weer leider noemen in de Serie A. Na de verrassende nederlaag van Internazionale eerder op zaterdagroken de Napolitanen hun kans, en die grepen ze ook: het werd 1-3 op het veld van Torino. Marek Hamsik scoorde zijn 115de doelpunt voor Napoli en is zo gedeeld topscorer aller tijden van de club. Hij komt op gelijke hoogte met niemand minder dan icoon Diego Maradona.

Nu is het aan Zielinski om te scoren: 0-2! pic.twitter.com/7f3MS0d1Br — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 16 december 2017

Napoli nam al zeer vroeg een optie op de zege na een goal van ex-Genkenaar Kalidou Koulibaly, die al na vier minuten de bezoekers op voorsprong bracht. Op het halfuur was de wedstrijd gespeeld na goals van Zielinski (0-2) en Hamsik (0-3), die vanaf volgende week kan mikken op de titel van clubtopscorer aller tijden. Een tegendoelpunt van Beletti kon Torino niet helpen: het bleef bij 1-3. Napoli wipt zo over Internazionale naar de eerste plek in de Serie A: Napoli heeft 42 punten, Inter telt er 40. Juventus kan zich zondag tussen beide clubs nestelen als het wint van Bologna.