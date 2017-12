AA Gent boos om deze afgekeurde goal in Standard: “Dit is niet de eerste keer dit seizoen”

AA Gent geraakte op bezoek bij Standard zaterdagavond niet verder dan 0-0. En daar was het allesbehalve gelukkig mee. Een kopbaldoelpunt van Gigot in de slotfase werd door scheidsrechter Laforge afgekeurd wegens een duw, maar die beslissing was erg betwistbaar. Bij de Buffalo’s konden ze er achteraf niet mee lachen.

Na het laatste fluitsignaal van Nicolas Laforge trok assistent-coach Peter Balette zijn stoute schoenen aan en probeerde verhaal te halen bij de ref: “Ik benaderde hem heel respectvol en hij toonde zich bereid om me te ontvangen in zijn kleedkamer. Daarop ging ik bij hem langs en hij vertelde me dat hij een speler van ons een thuisspeler foutief zag blokkeren. Jammer dat hij meteen floot en niet even de videoref inschakelde. Waarom krijgen we niet de kans om ons gelijk te bewijzen? Dit is helaas niet de eerste keer dit seizoen dat we zo worden benadeeld en ik voel me dan ook kapot. Dit is heel frustrerend!”

Vanderhaeghe: “Dan is het geen mannensport meer”

“Ik denk dat iedereen gezien heeft dat Gigot alleen staat in het strafschopgebied. Ik heb er niets verkeerds aan gezien”, vertelde Gent-coach Vanderhaeghe voor de tv-camera’s. “Ik was aan het wachten op de videoscheidsrechter, maar blijkbaar was het niet nodig. Ik heb geen idee hoe we dat moeten uitleggen. Ik blijf er rustig bij, want het heeft geen zin om boos te worden. Hoe pijnlijk en cruciaal het ook is. Ik denk niet dat ze morgen een beslissing gaan pakken dat het doelpunt toch gaat goedgekeurd worden en dat we toch de zege krijgen. Maar we moeten toch niet alle duels fluiten. Dan is het geen mannensport meer. Op elke corner kan je het spel dan stilleggen, want er wordt altijd wel wat gewrongen.”

Samuel Gigot: “De ref ontneemt ons de drie punten”

“De ref ontneemt ons de drie punten, hij zei achteraf dat hij een overtreding – bij een block van ons – had opgemerkt. Maar als hij de beelden zal herbekijken, zal hij toch zijn mening moeten herzien want volgens mij verliep alles correct”, zegt Gigot die enkele seconden in de waan verkeerde dat hij de winnende treffer had gescoord voor de Buffalo’s. “Laforge was blijkbaar zo overtuigd van zijn gelijk dat hij niet eens de tussenkomst van de videoref wilde inroepen. Ik was echt stomverbaasd toen hij mijn goal afkeurde. ”

Deflandre: “Goal terecht afgekeurd”

“Vergeet niet dat Dylan Bronn zijn tweede gele kaart had moeten krijgen voor die overtreding op Edmilson”, opende Eric Deflandre die de geschorste Sa Pinto ook bij de persconferentie verving. “Dit was een heel moeilijke wedstrijd en ik denk dat het gelijkspel een logisch resultaat is. Bij die afgekeurde goal werd er een overtreding op Agbo begaan. Van op de bank zagen we hoe er een mannetje helemaal alleen stond en kon binnenkoppen, maar ik denk dat ik toch echt wel die fout zag en de beslissing van de ref was volgens mij dan ook terecht. Jammer dat we weer niet tot scoren komen, we hadden nochtans een prima kans via Sa maar Kalinic redde knap.”