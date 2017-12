Guardiola en internationale media lyrisch over De Bruyne nieuwe knalprestatie: “Een masterclass”

Kevin De Bruyne was zaterdag in de topper tegen Tottenham Hotspur andermaal de grote dirigent van Manchester City. Het leverde onze landgenoot een doelpunt, een uitgelokte penalty en alweer een verkiezing tot Man of the Match op. Na de wedstrijd gonsde het dan ook van de lovende berichten in de voetbalwereld. ”Als hij geen serieuze vormdip krijgt, gaat niemand hem die Speler van het Jaar ontfutselen.”

De Bruyne zelf bleef erg rustig onder de omstandigheden en wou zelfs het woord titel niet in de mond nemen, ondanks het feit dat Manchester City intussen een riante voorsprong heeft in de Premier League. “Natuurlijk zijn we hier om prijzen en titels te pakken, en we zijn fantastisch gestart. Maar er is nog steeds meer dan een half seizoen te spelen. We willen gewoon elke wedstrijd winnen en tot nu toe leveren we goed werk. Op mentaal vlak willen we ook zo doorgaan. Vandaag hebben we als team een fantastische prestatie afgeleverd”, sloot de Rode Duivel af.

Internationale lof

Manchester City-coach Pep Guardiola stopte zijn bewondering voor onze landgenoot niet onder stoelen of banken. “Ik heb geen woorden voor zijn prestatie,” luidde het bij de Spanjaard. Even later ondernam Guardiola dan toch een poging. “Hij is één van onze meest getalenteerde spelers. Als je ziet hoe hij zelfs zonder de bal loopt… hij is een goed voorbeeld voor onze jonge spelers. Zij weten hoe goed Kevin De Bruyne is. Hij helpt ons om een betere club, een beter instituut voor de toekomst te worden. Hij bekijkt het spelletje constant en dan zie je hem soms vanaf 40 meter afstand druk zetten richting de doelman. Als de spelers achter De Bruyne hem zo zien lopen, dan weten ze: ik moet ook lopen.”

Foto: REUTERS

In de pers regende het lofbetuigingen voor de Rode Duivel. “Een masterclass”, aldus de BBC. “Het was De Bruyne die de vernietiging van Tottenham orkestreerde. Hij had te veel wapens in zijn arsenaal en overleefde zelfs een grove tackle van Dele Alli. De Bruyne scoorde het tweede doelpunt en versierde even later een penalty door landgenoot Jan Vertonghen in de fout te lokken. De Spurs ontdekten zoals zovelen voor hen dat wanneer je één probleem oplost, Manchester City er een nieuw creëert. En in het hart van dat alles staat Kevin De Bruyne, nu een talent van wereldklasse in een fantastisch team.”

You can’t even kick De Bruyne out of being brilliant. What a player. — Gary Lineker (@GaryLineker) 16 december 2017

In het bekende Engelse voetbalprogramma Match of the Day was De Bruyne het allereerste gespreksonderwerp zodra het over de prestatie van Manchester City ging. “Hij is een artiest en zijn voeten zijn zijn verfborstels”, aldus ex-Arsenalspeler Martin Keown. “Hij creëert kansen voor iedereen en voor zichzelf. Er zit energie en verlangen in zijn spel. Hij heeft ook nog het overzicht en strooit constant met fantastische passes. Elke week zorgt hij ervoor dat mensen recht gaan staan uit hun stoelen.”

Foto: Photo News

Ook andere Engelse media waren er snel bij om onze landgenoot te bewieroken. “De Belg domineerde het middenveld van alle kanten en zijn doelpunt was fantastisch. Het was niet alleen een bijna complete demonstratie van krachtig aanvallen waarmee hij de heropleving van Tottenham in de tweede helft een halt toeriep. Onder Guardiola wordt hij een complete middenvelder”, luidde het bij Sky Sports. “De Bruyne produceerde opnieuw een meesterlijke prestatie”, aldus The Daily Mirror. “Er zullen knalprestaties van een andere speler of een serieuze vormdip van de Belg nodig zijn om de Speler van het Jaar naar iemand anders te laten gaan.”

Foto: Photo News

“Briljant”, luidt het bij het Franse L’Équipe. “Kevin De Bruyne speelde zaterdag opnieuw een dijk van een wedstrijd. Hij strooide driftig met passes en scoorde opnieuw. Het publiek in Manchester juichte bij elke balaanname van de Belg.” Ook bij de Spaanse sportkrant Marca waren de voetbalkenners lovend over onze Rode Duivel. “De Bruyne bevond zich middenin City’s zestiende competitiezege op rij, waarin hij met een verwoestende uithaal scoorde. Hij was een constante dreiging voor Tottenham en martelde de Spurs met zowel zijn fantastische passes als zijn uitdagende looplijnen.”