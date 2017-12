Ronaldo: “Ik zou graag mijn carrière bij Real Madrid willen beëindigen”

Cristiano Ronaldo heeft zaterdag na het winnende doelpunt te hebben gemaakt in de finale van het WK voetbal voor clubs tegen het Braziliaanse Grêmio verklaard zijn carrière bij Real Madrid te willen beëindigen.

“Ik zou heel graag tot het einde van mijn carrière bij Real willen blijven”, opende Ronaldo. “Als het van mij afhangt, zal dat ook gebeuren. Maar ik bepaal dat niet, ik leid de club niet. Mijn werk is op het veld. Daar kan ik bepalend zijn en dat ben ik ook, denk ik.”

Ook coach Zinedine Zidane wil zijn goudhaantje niet verliezen. “Het is uiterst belangrijk voor ons dat hij blijft. Hij kan hier zichzelf zijn en niemand zal ooit kunnen bereiken wat hij hier heeft gedaan. We hopen dus tot zijn pensioen op hem te kunnen rekenen.” Ronaldo is de beste schutter in de geschiedenis van de club, met 434 doelpunten in 414 matchen.

Voorzitter Florentino Perez greep de gelegenheid aan om Ronaldo te vergelijken met één van zijn illustere voorgangers, Alfredo Di Stefano. “Ronaldo is de beste. Niet enkel op het gebied van talent of techniek, maar ook omwille van zijn ambitie, zijn werklust en zijn leiderschap. Je kan in de geschiedenis van het voetbal bijna geen spelers zoals hem bedenken. Misschien Di Stefano. Ik heb hem zien spelen, toen ik nog klein was. Ronaldo is zijn opvolger, net als Di Stefano een icoon van zijn tijd.”

Foto: AFP