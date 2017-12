Videoref beslist in 96e minuut over winst in Roma - Cagliari

Wat een spanning! ?? De VAR beslist over de winst in #RomaCagliari ! ?? pic.twitter.com/GgvdxpBsuC

Een bedrijvige Radja Nainggolan wist met AS Roma op de valreep de drie punten mee te graaien tegen middenmotor Cagliari (1-0). Federico Fazio scoorde de winning goal in de 94e minuut, maar het was wachten tot de videoref uiteindelijk het doelpunt goedkeurde voor de Romeinen echt mochten juichen.

Nainggolan schoot drie keer op doel en had een voet in de meeste aanvallende acties. Hij kwam niet tot scoren en werd in de 80ste minuut gewisseld voor de Nederlander Strootman. Beide partijen speelden het bikkelhard, met veel overtredingen en spelonderbrekingen. In de 52ste minuut miste Diego Perotti van Roma een penalty. In de laatste seconden maakte Fazio de winnende treffer en loodste zijn team zo naar een gedeelde vierde plaats in de stand, naast Juventus.