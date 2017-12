Clement twijfelt tussen Genk en Waasland-Beveren: “Moeilijke keuze tussen twee mooie verhalen”

Philippe Clement heeft nog niet beslist of hij trainer van Waasland-Beveren blijft of naar Racing Genk vertrekt. Dat liet hij zaterdagavond na afloop van Lokeren - Waasland-Beveren (1-1) weten voor de camera’s.

Nadat begin deze week al bekend raakte dat Genk ex-speler Philippe Clement als coach wil, heeft die Waasland-Beveren-voorzitter D

irk Huyck vrijdag, in een gesprek onder vier ogen, officieel op de hoogte gebracht van de interesse van Genk. Contact tussen beide clubs was er al wel, maar Clement zelf zat nog niet rond de tafel met Genk. Dat gebeurt allicht snel.

“Of ik volgende week nog op de bank zit bij Waasland-Beveren? Dat is een moeilijke vraag, ik wil er niets over zeggen”, reageerde Clement zaterdagavond. “Dit is een normaal proces dat we in het begin van het seizoen ook hebben doorgesproken. Dat op het moment dat er een G5-ploeg zou komen er de mogelijkheid zou zijn om te spreken. En dat er dan een compensatie tegenover zou staan. Maar ik weet niet wat ik er mee moet doen op dit moment. Het is een héél moelijke keuze tussen twee mooie verhalen. Ik heb daar even tijd voor nodig.”