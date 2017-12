Ackermans & Van Haaren verkoopt verzekeraar BDM-Asco voor 35 miljoen euro

Brussel - Investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren (AvH) en plantageholding Sipef hebben elk hun belang van 50 procent in verzekeraar BDM-Asco verkocht aan de Amerikaanse, beursgenoteerde verzekeringsmaatschappij The Navigators Group. De verkoopprijs bedraagt 35 miljoen euro, zo blijkt uit een persbericht. Voor AvH zou de verkoop een meerwaarde van ongeveer 6 miljoen euro opleveren.

De transactie is wel nog onderworpen aan de goedkeuring van de toezichthouders, meer bepaald de Nationale Bank van België. De operatie zou in de eerste helft van 2018 kunnen worden afgerond.

Sipef richtte de verzekeringsagentuur Bracht, Deckers & Mackelbert (BDM) in 1934 op. Assurances Continentales - Continentale Verzekeringen (Asco) werd later opgericht als een gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij. AvH trad in 2000 in het kapitaal.

BDM-Asco specialiseerde zich in marine- en ‘property & casualty’-verzekeringen. Vorig jaar was de maatschappij goed voor een premievolume van 52,7 miljoen euro. Verwacht wordt dat de activiteiten in de toekomst verder zullen groeien, door de Europese expansie van The Navigators Group, staat in het persbericht.