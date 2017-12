De nieuwe ‘Star Wars’ kent op één na meest succesvolle openingsweekend ooit

Met een geschatte opbrengst van net geen 200 miljoen euro kent de nieuwe ‘Star Wars’ het op één na meest succesvolle openingsweekend ooit. Enkel de voorganger van ‘The Last Jedi’, ‘The Force Awakens’ deed het met 222 miljoen in de VS, nog beter. Dat meldt Disney.

Het ziet ernaar uit dat de monsterlijke investering van Disney rendeert. Het bedrijf kocht de Star Wars-franchise van geestelijke vader George Lucas in 2012 voor ruim 3,5 miljard dollar. In totaal bracht ‘The Force Awakens’ zo’n 1,8 miljard euro aan de box-office op. Wereldwijd heeft ‘The Last Jedi’ nu al ruim 400 miljoen euro aan opgebracht. Dat is een astronomisch bedrag gezien de film nog niet uit is in China, daar komt de film pas op 5 januari in de zalen. De eerste spin-off in het Star Wars-universum ‘Rogue One’, bracht wereldwijd ruim 950 miljoen in het laatje.

RECENSIE (+) Het is vechten tegen de eigen demonen in Star Wars. Wordt ‘The Last Jedi’ met de grond gelijk gemaakt?

“Ooit dachten mensen dat sequels, inferieur aan het origineel waren, een goedkope manier om elke laatste dollar uit een film te persen”, vertelt Paul Dergarabedian, senior analist bij ComScore aan CCN. “Dat is bij deze Star Wars niet het geval.” Op Rotten Tomatoes haalt ‘The Last Jedi’ een score van 93 procent.