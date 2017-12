Europese Commissie opent onderzoek naar Ikea: mogelijk oneerlijke belastingvoordelen in Nederland

De Europese Commissie opent een diepgaand onderzoek naar twee fiscale rulings die de Nederlandse belastingautoriteiten hebben toegekend aan de Zweedse meubelgigant IKEA. Eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager vermoedt dat het bedrijf daardoor minder belastingen hoefde te betalen en zo een oneerlijk voordeel ten opzichte van concurrenten verkreeg.

Het onderzoek richt zich meer bepaald op Inter IKEA, dat via de in Nederland gevestigde dochteronderneming Inter IKEA Systems de franchisevergoedingen int die alle winkels wereldwijd betalen voor het gebruik van het bekende handelsmerk. Volgens de voorlopige bevindingen van de Commissie zou de Nederlandse fiscus in 2006 en nadien in 2011 rulings hebben afgegeven die de belastbare winst van Inter IKEA Systems aanzienlijk hebben verminderd.

“Alle ondernemingen, groot of klein, multinational of niet, moeten hun eerlijk deel van de belastingen betalen. Lidstaten mogen niet toelaten dat bepaalde ondernemingen minder belastingen betalen door hen toe te staan hun winsten kunstmatig naar een ander land te verschuiven”, zo verklaarde Vestager maandag.

De eurocommissaris verzocht Nederland vorig jaar een eerste keer om informatie over de fiscale behandeling van IKEA nadat de Europese groenen met een rapport over de fiscale constructies van de Zweedse meubelgigant kwamen. Volgens dat rapport zou IKEA vanaf 2009 minstens één miljard euro aan belastingen hebben ontweken in Europa.