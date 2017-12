Dit is de tweede schwalbe in de Premier League die bestraft wordt

De Engelse voetbalbond (FA) heeft de Argentijn Manuel Lanzini een schorsing van twee speeldagen opgelegd voor "het misleiden van de scheidsrechter" in de partij van vorige zaterdag bij Stoke City (0-3). De middenvelder is, na Everton-spits, Oumar Niasse de tweede speler die bestraft wordt door de dit seizoen opgerichte schwalbecommissie.



De 24-jarige Lanzini liet zich zaterdag, tijdens de Premier League-wedstrijd bij Stoke City, na 18 minuten vallen in de zestien na een tackle van de Nederlandse verdediger Erik Pieters. Scheidsrechter Graham Scott kende West Ham een penalty toe voor de tuimelperte, maar achteraf bleek dat Lanzini niet geraakt werd. Uit die strafschop scoorde kapitein Mark Noble de 0-1 voor West Ham.

Hello @FA, two game ban for Manuel Lanzini please. pic.twitter.com/QnwlUaif8W — Royal Blue Mersey (@RBMersey) 16 december 2017

Oumar Niasse, de Senegalese aanvaller van Everton, was eind november de eerste speler in de Premier League die te maken kreeg met de schwalbecommissie. Niasse liet zich vallen in het duel van de Toffees bij Crystal Palace, hetgeen eveneens een strafschop opleverde. Hij werd voor twee duels geschorst. In oktober was Shaun Miller, aanvaller van vierdeklasser Carlisle United, de eerste speler in Engeland die gestraft werd door het panel.

Everton's Oumar Niasse has become the first Premier League player to be banned for two games for diving after pretending to be shot in the chest against Crystal Palace #Disgrace #EFC #CPFC pic.twitter.com/tys03mlZow — Top Tackles (@TopTackles) 21 november 2017

West Ham en Lanzini ontkenden de aanklacht en gingen in beroep, maar dat werd afgewezen door de onafhankelijke commissie. Lanzini mist zo de kwartfinale van de League Cup van later dinsdag (om 20u45) bij Arsenal en de competitiewedstrijd van zaterdag, thuis tegen Newcastle.