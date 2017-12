WK is nog veraf maar Rode Duivel onderhoudt moederziel allleen zijn conditie tijdens (lange) vakantie

Laurent Ciman onderhield de voorbije weken zijn conditie bij Standard, maar is intussen vertrokken naar Los Angeles, naar zijn nieuwe club. Een andere Rode Duivel nam zijn plaats in. Axel Witsel is sinds gisteren immers op de Académie Robert Louis-Drefyus aan het trainen, met personal coach en voormalig physical coach van de Rode Duivels Mario Innaurato.

Niet dat Witsel lang blijft, op 27 december wordt hij in Qatar verwacht, waar hij met Tianjin Quanjin het nieuwe seizoen voorbereidt. De Chinese competitie start pas begin maart, maar op 30 januari is er al een match voor de Aziatische Champions League. En in 2018 is er natuurlijk ook nog dat WK in Rusland...

Het is echter niet zo dat Witsel nu ook volop meetraint bij de Rouches. Dat is uiteraard uitgesloten wegens de kans op een blessure van de peperdure middenvelder. En dus zit er niets anders op dan moederziel alleen zijn conditie te onderhouden, samen met personal coach en voormalig physical coach van de Rode Duivels Mario Innaurato.

