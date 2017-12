COMMENTAAR. Overgang van Clement is middenvinger naar clubs die dit seizoen al afscheid namen van hun trainer

Lik op stuk. Zo zou je de overgang van Philippe Clement naar KRC Genk ook kunnen interpreteren. Een middenvinger naar die negen clubs die dit seizoen al voortijdig afscheid namen van hun trainer. Waasland-Beveren was daar dit seizoen, uitzonderlijk, niet bij. Het zal zijn eerste bedoeling niet geweest zijn, maar Clement laat zien dat het ook anders kan. Een hoofdcoach die zijn ontslag niet afwacht en eieren voor zijn geld kiest. Wie kan hem dat in het huidige klimaat rond de trainers in de Jupiler Pro League kwalijk nemen? En nog het belangrijkste: de 43-jarige Antwerpenaar deed het waardig, met een eerlijke, open communicatie en zonder verborgen agenda. De mogelijkheid om naar een club uit de G5 over te stappen was nu eenmaal keurig opgenomen in het contract.

