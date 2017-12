Opgelet: oplichting via bitcoin-varianten piekt

Brussel - De bitcoinhype inspireert oplichters om bedenkelijke virtuele munten te lanceren. In één jaar heeft de Economische Inspectie al 336 meldingen gekregen daarover, zo schrijft De Tijd. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) werkt aan een statuut voor de platformen waar je cryptomunten kan omruilen.

In de schaduw van het bitcoinsucces proberen ook oplichters hun eigen cryptomunten te lanceren. In totaal kreeg de Economische Inspectie al 336 meldingen binnen van oplichting met dergelijke virtuele munten in iets meer dan een jaar, van oktober vorig jaar tot 9 november jongstleden. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Peter Dedecker opvroeg bij minister van Economie Kris Peeters (CD&V). Ook de beurswaakhond FSMA heeft sinds 2015 al 34 klachten ontvangen over oplichting met cryptomunten.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) laat in een ander parlementair antwoord weten dat zijn kabinet, samen met de FSMA en de Nationale Bank, werkt aan een wettelijk kader en een statuut voor platformen waar men virtuele munten kan omruilen, alsook voor tussenpersonen die handelen in virtuele munten en voor leveranciers van virtuele portemonnees.