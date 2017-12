Leger zoekt vrouwelijk talent

Mocht je in de jaren zestig gezegd hebben dat het leger een plaats was waar je als vrouw carrière kon maken, men zou je haast voor gek verklaard hebben. Maar de tijden en ook het leger veranderen. Vandaag telt het Belgische leger 2.910 vrouwelijke medewerkers, waarvan 1.410 in leidinggevende functies.

Haar loopbaan bij Defensie startte toen ze zich in 1978 als zeventienjarig meisje liet inschrijven aan de Koninklijke Militaire School. Dat was in het eerste jaar dat deze gerenommeerde school vrouwelijke kandidaten toeliet. Voor Lutgardis Claes betekende dit dat ze haar jeugddroom kon waarmaken.

“Al op jonge leeftijd wilde ik weten hoe (gevechts)vliegtuigen in elkaar staken. Dat ik de kans kreeg om een opleiding te volgen tot burgerlijk ingenieur in de vliegtuigbouw, bewapening en ballistiek was het beste wat me kon overkomen. Een betere biotoop dan het leger kon ik me niet indenken.”

Mevrouw De Generaal

Vandaag, veertig jaar later, mag diezelfde Lutgardis Claes zich generaal-majoor bij het Belgische leger noemen, de eerste vrouwelijke Nederlandstalige generaal. Het kroonstuk op haar militaire loopbaan, waarin ze naar eigen zeggen de kans kreeg om heel wat opleidingen te volgen en uitdagingen aan te gaan. Zo was Claes tot maart 2017 actief als militair adviseur voor de Belgische ambassadeur bij de Verenigde Naties in New York. “Naast de stevige basisopleiding die defensie biedt, krijg je de kans om binnen allerlei operationele en ondersteunende diensten je kennis en inzichten aan te scherpen”, vindt ze.

“Het is de som van al die professionele ervaringen die maakt dat ik mijn huidige verantwoordelijkheid als rector van de Koninklijke Militaire School in Brussel op een manier kan uitoefenen waarbij ik rekening houd met het totale plaatje”, aldus Claes. “Je wordt namelijk opgeleid om zaken vanuit een helikopterperspectief te bekijken en te beoordelen.”



De perfecte leider

Hoe zou Lutgardis Claes haar leiderschapsstijl omschrijven? “De perfecte leider bestaat niet. Belangrijk is dat je je sterke maar ook je zwakkere punten kent”, vindt ze. “Ik ben ervan overtuigd dat sterk leiderschap begint met een flinke dosis zelfkennis zodat je jezelf kan omringen met een team van mensen van wie de talenten complementair zijn. De momenten waarop ik vaststel dat we samen als team zaken weten te realiseren, zijn dan ook mijn beste professionele momenten.”

Uiteraard zijn er situaties waar ze als leidinggevende op haar strepen moet staan. “Maar nog belangrijker vind ik het om zelf het goede voorbeeld te geven en op een geloofwaardige manier - die aansluit bij wie ik ben - leiding te geven. Je waarheidsgehalte vormt, samen met je professionalisme, de hoekstenen van je leiderschap. Hoe meer je in die fundamenten investeert, hoe meer respect je zal krijgen.”

Essentie van defensie

Een totaal ander voorbeeld is Joyce (27). Zij werkt ondertussen vier jaar voor Defensie, in de kazerne in Heverlee. Toen ze solliciteerde, was het vooral het uniform en het fysieke aspect van de job dat haar aansprak. “Als kind hield ik er al van om in een bos een kamp op te trekken en er oorlogje te spelen.”

In haar huidige functie als radar operator vindt Joyce (die liever niet met haar familienaam in de krant wil) het dan ook erg interessant om de omgeving te scannen en na te gaan of de kust veilig is. “Ook de schietoefeningen die we regelmatig doen, vind ik top. Want zo leer je jezelf en je collega-soldaten tegen naderend onheil te beschermen”, vertelt ze. “Dat beschermende heeft altijd al in mij gezeten. In se is dat de essentie van Defensie. Ervoor zorgen dat ons land, onze burgers en onze welvaart tegen het gevaar van buitenaf beschermd worden.”

Nooit iemand achterlaten

Joyce vertelt hoe ze als jong meisje iets rebels had. Ze had het moeilijk met het aanvaarden van gezag en om orde en structuur in haar leven te brengen. Tot ze in het leger kwam ... “Het is ongelofelijk hoe ik op een paar jaar tijd veranderd ben. Doordat we veel in groep samenwerken en voor heel wat opdrachten op elkaar aangewezen zijn, ben ik van een einzelgänger naar een teamplayer geëvolueerd. Eén van onze voornaamste gedragsregels is dat we in gevaarlijke situaties de andere nooit achterlaten. Het is die strenge gedragscode die me helpt me een betere versie van mezelf te worden.”

