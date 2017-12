Romelu Lukaku biedt excuses aan en kan Amerikaanse rechtszaak eindelijk afsluiten

Romelu Lukaku heeft - via zijn advocaat - zijn excuses aangeboden aan een rechter in Los Angeles en daarmee sluit hij een rechtszaak af wegens nachtlawaai in Los Angeles. Afgelopen zomer was de politie vijf keer moeten opdraven voor geluidsoverlast bij het vakantiehuis waar hij en zijn maatje Paul Pogba verbleven. Lukaku werd zelfs kortstondig opgepakt maar komt er nu vanaf met een bescheiden geldboete.

Romelu Lukaku werd na een stevig feestje in Beverly Hills afgelopen zomer kortstondig opgepakt door de politie wegens nachtlawaai. Lukaku werd nooit officieel overgebracht naar het politiekantoor, maar werd terechtgewezen door de politie. Uiteindelijk werd de 24-jarige spits zelfs niet aangeklaagd voor een ernstige overtreding (’misdemeanor’) met een dreigende maximumstraf van zes maanden gevangenis, maar voor ordeverstoring. Een rechter in Los Angeles besliste in november al om de spits van Manchester United een boete op te leggen van 450 dollar, zo’n 400 euro.

De zaak kwam vandaag officieel voor op een rechtbank in Los Angeles (de Los Angeles Airport Courthouse), waar de spits via zijn advocaat zijn excuses aanbood. “Hij betreurt ten zeerste het ongemak dat hij heeft veroorzaakt,” klonk het.

Bovenop de boete komt nu nog 386 euro bij om de onkosten van de politie te betalen en daarmee is de zaal (eindelijk) afgesloten. Waardoor hij er dus met excuses en zo’n 800 euro vanaf komt.

LEES MEER: Lukaku en Pogba maken heuse clip van hun luxueuze vakantie in LA

Rolls Royce wordt Rolls Red

Lukaku was dus niet afgereisd naar Los Angeles en bleef in Engeland, waar zijn vriendin gespot werd in een “nieuwe” wagen. Lukaku had blijkbaar genoeg van zijn Rolls Royce want hij maakte er een Rolls Red van. Zijn luxewagen ter waarde van zo’n 280.000 euro is niet langer wit-zwart, hij liet hem rood-zwart schilderen – naar de clubkleuren van Manchester United. Juichen na zijn goal deed hij niet, maar op deze manier maakte hij toch zijn liefde voor zijn nieuwe club kenbaar. Vriendin Sarah Mens zag dat het goed was.

Foto: ZENPIX LTD