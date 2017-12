Vanaf woensdag vier dagen kerstvoetbal in België: kan Anderlecht zich herpakken?

KV Mechelen en Club Brugge trappen woensdagavond de twintigste speeldag van de Jupiler Pro League af. De voorlaatste speelronde voor Nieuwjaar is verspreid van woensdag tot zaterdag en bevat verder ook mooie affiches als Anderlecht-Eupen, AA Gent-Charleroi en Standard-STVV.

Volg het kerstvoetbal LIVE op sportwereld.be!

Na de historische 5-0 zege tegen rivaal Anderlecht wacht Ivan Leko en co de opdracht ook de concentratie te behouden Achter De Kazerne. Club Brugge kent met een indrukwekkende 47/57 één van zijn meest imponerende reeksen ooit en leed zijn laatste nederlaag eind oktober in Genk. Bij KV Mechelen zijn de hoogtepunten veel schaarser. Nieuwe coach Aleksandar Jankovic leek er met een 10/15 goed begonnen te zijn aan zijn tweede ambtstermijn, maar zaterdag ging Malinwa in Kortrijk toch opnieuw kansloos onderuit (2-0).

Donderdagavond staan met AA Gent-Charleroi en Antwerp-Lokeren twee wedstrijden op het programma. AA Gent zag zaterdag op Sclessin in het slot een doelpunt van Gigot onterecht afgekeurd worden en aast ongetwijfeld op revanche. Tegen zwart beest Charleroi lijkt dat niet makkelijk te worden. De Buffalo’s wonnen maar één van hun laatste zeven duels tegen de Carolo’s. Antwerp van zijn kant blijft maar verrassen. De Great Old staat na de zege van zondag in Waregem (1-2) opnieuw vierde, Lokeren geraakt maar niet uit de negatieve spiraal en kon al zeven competitiewedstrijden niet winnen.

Vrijdag is het de beurt aan Anderlecht om zich te herstellen van de Brugse bolwassing met een thuismatch tegen Eupen. De rode lantaarn voerde onder nieuwe coach Claude Makelélé een stijlbreuk door en boekte met een meer defensieve spelwijze drie draws op rij. Ook Waasland-Beveren mag vrijdag de wei in tegen Oostende. Op de Freethiel doen ze het voor het eerst zonder coach Philippe Clement. De Antwerpenaar stapte over naar Racing Genk. De Limburgers ontvangen zaterdagavond (20u) KV Kortrijk.

Nog zaterdag staan Moeskroen - Zulte Waregem en Standard-STVV op het programma. Vooral die laatste streekderby belooft extra spanning. Zowel STVV (als zesde) als Standard (als achtste) zit volop in het gevecht om play-off I. Het verschil tussen beide teams is slechts drie punten, maar de vormcurve in zowel Haspengouw als Luik is momenteel niet om over naar huis te schrijven. STVV wacht al bijna twee maanden op een nieuwe driepunter, terwijl Standard - twee bekerzeges uitgezonderd - maar één keer kon winnen in zijn laatste zes competitieduels. De Luikenaars kunnen wel opnieuw rekenen op coach Ricardo Sa Pinto, die terugkeert op de bank na drie wedstrijden schorsing.

Woensdag:

20u30: KV Mechelen - Club Brugge

Donderdag:

20u30: AA Gent - Charleroi

20u30: Antwerp - Lokeren

Vrijdag:

20u30: Anderlecht - Eupen

20u30: Waasland-Beveren - Oostende

Zaterdag:

18u00: Moeskroen - Zulte Waregem

20u00: Racing Genk - KV Kortrijk

20u30: Standard - STVV