Daags nadat het nieuws van zijn overstap naar Racing Genk bekend raakte, gaat Philippe Clement afscheid nemen van de spelers en staf van Waasland-Beveren. Onze collega's van TV Oost haalden een geëmotioneerde Clement voor de camera. "Het was een moeilijke keuze", vertelt hij. "Maar ik stond erop om afscheid te nemen van de spelers en heb daarom een training in Genk gecanceld."

"Je moet over veel dingen nadenken", reageerde Clement toen hem gevraagd werd naar zijn motivering om voor Genk te kiezen. "Er zijn twee zaken: ten eerste is er een heel groot draagvlak bij Genk waar ik als speler nog gespeeld heb, waar ze me heel goed kennen en waar een groter project is dan hier in Beveren. Ten tweede is er hier ook minder duidelijkheid voor de toekomst met alle belangstelling in bepaalde spelers."

"Maar het was heel moeilijk, ik had hier een heel goede band met heel wat mensen. Er blijft heel veel respect tussen mij en de voorzitter maar ik moest die knoop doorhakken."

Voorlopig neemt ex-Beveren-speler Johan Van Rumst (40) de fakkel over bij Waasland-Beveren. Wellicht gaat het om de twee resterende matchen voor de winterstop, vrijdag tegen KV Oostende en dinsdag tegen Eupen.

Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck reageerde maandagavond hard op het vertrek van coach Philippe Clement naar Racing Genk. "Ik betreur het ten zeerste dat we door Racing Genk gedestabiliseerd worden. We dachten dat het een bevriende club was", liet hij optekenen.

"We hadden altijd al een goede samenwerking met KRC Genk", opende Huyck in het persbericht van de club. "Ik betreur het ten zeerste dat wij nu door hen gedestabiliseerd worden. We dachten dat het om een bevriende club ging. We gaan nu op zoek naar een geschikte vervanger voor Philippe. Ik ga daar mijn uiterste best voor doen, onze supporters en iedereen met een geel-blauw hart verdienen dat. We nemen vandaag afscheid van een heel goede coach, maar Philippe was meer dan dat. Ontgoocheling overheerst nu, maar ergens ben ik wel fier op de samenwerking."

De club liet ook nog weten dat het timing "helemaal verkeerd vindt". "Een trainer weghalen bij een club in een lopend seizoen, het blijft not done."