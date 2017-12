Geraakt Cristiano Ronaldo met zo’n kroost wel tijdig uitgerust voor Clasico?

De afgelopen weken waren zelfs voor de normen van Cristiano Ronaldo hectisch maar erg succesvol: nadat hijzelf zijn vijfde Gouden Bal won, won hij met Real Madrid het WK voor clubs. Tijd dus om thuis even te bekomen, al is dat niet eenvoudig met vier kleine kinderen in huis. En veel tijd heeft hij ook niet, want zaterdag staat alweer de altijd levensbelangrijke Clasico tegen aartsrivaal Barcelona op het programma.

Ronaldo poseerde samen met zijn vriendin Georgina Rodriguez en de vier kinderen die ze samen grootbrengen. Cristiano en de 7-jarige Cristiano Junior houden de tweeling Mateo en Eva vast die in juni werden geboren bij een draagmoeder, terwijl mama Georgina zorgt voor de jongste Alana die werd geboren in november en het eerste kind is van hun beiden.

Met zo’n jonge kroost is rust niet altijd evident, maar toch zal Ronaldo alle rust kunnen gebruiken. Zaterdag om 13u wacht in Bernabeu immers de Clasico tegen Barcelona, de laatste wedstrijd voor de winterstop in de Primera División. Real moet haast winnen om nog kans te maken op de landstitel want momenteel volgen de Koninklijken op elf punten van de Catalaanse leider met wel nog één wedstrijd minder gespeeld.

Lionel Messi kende overigens vorig weekend een mindere dag tegen Deportivo en aast ongetwijfeld op revanche na enkele missers. of heeft hij alles opgespaard voor zaterdag...?