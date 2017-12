Arjen Robben mist clash in DFB Pokal

Arjen Robben (Bayern München) is niet speelklaar voor de topper in de Duitse beker tegen titelhouder Borussia Dortmund. De Nederlandse winger viel op 22 november in de Champions Leaguematch tegen Anderlecht (1-2 winst) uit met een hamstringblessure. Sindsdien staat hij aan de kant.

“Arjen heeft meegetraind en is bijna pijnvrij, maar ik wil geen risico met hem nemen”, vertelde Bayerncoach Jupp Heynckes dinsdag. “Arjen gaf zelf aan dat het te vroeg is, dus hij zal er niet bij zijn.”

Bayern mist woensdag door blessures ook doelman Manuel Neuer en middenvelder Thiago. Bij Dortmund is topschutter Pierre-Emerick Aubameyang onzeker door een lichte spierblessure.

Bayern-Dortmund is de kraker uit de achtste finales van de DFB Pokal. Zowel in 2015 als 2017 schakelde Dortmund de rivaal uit München uit in het bekertoernooi.