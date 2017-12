John Terry: “Ik vind niet dat Chelsea spijt moet hebben dat ze De Bruyne en Lukaku lieten gaan”

Chelsea-boegbeeld John Terry, die ondertussen uitkomt voor Aston Villa, heeft in zijn eerste optreden als analist voor het Engelse Monday Night Football uitgepakt met een paar stevige uitspraken. Zo zei hij dat Chelsea geen spijt moest hebben dat ze Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en huidig topschutter in Engeland Mo Salah hebben laten gaan.

Terry speelde zeventien seizoenen bij Chelsea en was in die periode ook ploegmaat van Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Mohamed Salah. De eerste is nu de draaischijf van het indrukwekkende Manchester City, de tweede is de duurste binnenlandse transfer ooit in Engeland en de derde de huidige topschutter. Geen van de drie kreeg kansen bij Chelsea. Allemaal werden ze voor een fractie verkocht voor wat ze nu waard zijn.

John Terry. Foto: AFP

“Ik vind niet dat Chelsea echt spijt moet hebben, want op dat moment maakten ze onze ploeg niet sterker”, aldus Terry. “Laten we niet vergeten dat we één van de beste teams ooit in de Premier League hadden toen zij kwamen. Als ze hun kans kregen, droegen ze niet genoeg bij om in het team te blijven staan.” In het seizoen 2013/2014, toen De Bruyne en Salah deel uitmaakten van de A-kern van Chelsea, speelden Terry en co inderdaad kampioen. Lukaku was op dat moment uitgeleend aan Everton.

Terry zei vooral verrast te zijn doordat De Bruyne nu zo goed is. “De Bruyne was toen (ze samenspeelden bij Chelsea, nvdr) nog erg jong, hij kreeg zijn kans niet echt. Het was moeilijk hem te beoordelen op basis van de vier of vijf wedstrijden die hij links en recht gespeeld had. Maar als hij wat hij vandaag doet in de Premier League nog vier of vijf jaar kan volhouden, hoort hij bij de groten.”