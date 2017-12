Nog meer kopzorgen voor Antwerp met ook Rodrigues out: wie gaat voor de creativiteit zorgen?

Antwerp-trainer Laszlo Bölöni moet serieus sleutelen aan zijn elftal voor de match van donderdag tegen Lokeren. Zeker nu duidelijk is dat ook Ivo Rodrigues out is. “Hij komt dit kalenderjaar niet meer in actie”, zegt trainer Laszlo Bölöni.

Het was sowieso al een moeilijke puzzel die Laszlo Bölöni moest leggen voor de wedstrijd van donderdag tegen Lokeren. Afgelopen zondag pakten drie spelers hun vijfde gele kaart waardoor zij geschorst aan de kant staan: Jelle Van Damme, Alexander Corryn en Geoffry Hairemans. Met de al langer geblesseerden Arslanagic, Oulare, Stojanovic, Ofosuhene en Sall werd het lijstje met afwezigen plots wel erg lang.

Daar komt nu dus Rodrigues bij. Die heeft een blessure in de quadriceps. “Hij komt dit jaar niet meer in actie”, zegt Bölöni.

Rodrigues mist dus al zeker de match van donderdag tegen Lokeren en ook volgende week dinsdag is hij er niet bij tegen Sint-Truiden. Met ook nog Geoffry Hairemans die aan de kant staat, wordt het afwachten wie donderdag voor de creativiteit moet zorgen bij Antwerp nu de twee meest creatieve voetballers onbeschikbaar zijn. “Ach, die creativiteit is al een heel seizoen een manco bij ons. Daar maak ik me nu niet extra zorgen over”, zegt Bölöni.

Waar hij zich mogelijk wel zorgen over maakt, is zijn defensie. Voor donderdag zijn er voorlopig slechts drie verdedigers beschikbaar – Buta, Batubinsika en Borges – en dat is er eentje te weinig. Bölöni moet daarom hopen dat Moustapha Sall fit genoeg is om de negentig minuten vol te maken. Die heeft een maand niet meer gespeeld, maar wordt nu klaargestoomd om centraal in de defensie post te vatten zodat Borges op de linksachter kan spelen. “Sall traint met de groep en is beschikbaar. Maar het is de vraag hoe fit hij is. Hij heeft al een tijdje niet meer gespeeld”, zegt Bölöni.