Michy Batshuayi krijgt nog eens een kans bij Chelsea, Musonda sukkelt met blessure

Chelsea neemt het woensdag in de kwartfinales van de League Cup op tegen Bournemouth. Antonio Conte, de coach van The Blues, rekent op Michy Batshuayi om de poorten naar de halve finales open te beuken.

Met de drukke eindejaarsperiode in het Engelse voetbal voor de boeg belooft Conte te roteren. Sterkhouders als Thibaut Courtois en Eden Hazard krijgen mogelijk rust. “Maar de League Cup blijft een belangrijk doel voor ons en we hebben de ambitie om de halve finales te bereiken”, vertelde de Italiaanse trainer dinsdag op een persconferentie. “Ik zal tegen Bournemouth een kans geven aan spelers die het verdienen om op het veld te staan, zoals Batshuayi. Charly Musonda jr. sukkelt sinds vorige week met een liesblessure en is out.”

Batshuayi speelt sinds de zomer van 2016 voor het team uit Londen, maar kon zich vooralsnog niet opwerpen als titularis. De spits vond dit seizoen in alle competities al negen keer de weg naar doel.

Chelsea won de League Cup voor het laatst in 2015. Vorig seizoen ging Manchester United met de trofee aan de haal.