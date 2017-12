Dries Mertens leeft zich als markies helemaal uit op klassieke muziek

Rode Duivel Dries Mertens speelt de hoofdrol in de presentatie van de nieuwe kalender van zijn voetbalclub Napoli. Dat doet de Italiaanse traditieclub naar goede gewoonte met alle sterspelers in een feeëriek historisch decor. En dus leeft de Leuvenaar zich als markies helemaal uit op klassieke muziek… om af te sluiten met een dikke knipoog in het Italiaans: “Zo krijgen ze die kalender nooit verkocht”.