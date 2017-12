Sportief directeur Luc Devroe houdt druk bij trainer Adnan Custovic nog wat weg

KV Oostende is terug bij af. Na een goeie reeks volgde een dramatische week met nederlagen tegen Mechelen en Moeskroen en dus wenken de degradatiezone en de crisis weer. Daardoor komt ook trainer Adnan Custovic onder druk. “Het was geen pech. Het was gewoon slecht”, aldus een harde, maar eerlijke sportief manager Luc Devroe.

Voor de winterstop moet KV Oostende vrijdag nog naar Waasland-Beveren en dan in de kerstweek nog thuis tegen RC Genk. Nu de ploeg weer dertiende staat, worden er best punten gepakt, want anders wordt ...