Club en Cercle starten rondje moddergooien omtrent nieuwe grasmat

Club Brugge draait opnieuw op voor de volledige kostprijs van de nieuwe grasmat. Dat blijkt uit een persmededeling die het gisteravond de wereld instuurde. Volgens Club bevestigden de Russische eigenaars van Cercle dat groen-zwart financieel niet over de brug komt voor de aanleg van het nieuwe veld. Bij Cercle houdt men het op een misverstand. “We willen een dialoog starten”, klinkt het daar.

