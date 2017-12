De Buffalo’s stapten zaterdag met een fikse kater op de spelersbus om de lange trip naar de Arteveldestad aan te vatten. De late treffer van Samuel Gigot tegen Standard werd door ref Laforge onbegrijpelijk afgekeurd. Het gespreks­onderwerp achteraf was meteen gevonden.

Na de pijnlijke uitschakeling in de Croky Cup eerder vorige week in Kortrijk, waren de spelers van Yves Vanderhaeghe bijzonder gemotiveerd om in een ijskoud Luik de vurige sfeer bij de thuisfans uit te ...