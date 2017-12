Opnieuw vertraging voor nieuw stadion van Club Brugge door zet van actiegroep

Brugge - Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge”, dat onder meer het nieuwe stadion van Club Brugge omvat, heeft een tikje gekregen. Actiegroep Groen vzw heeft dinsdag een onderzoek tot vernietiging ingediend bij de Raad van State. “Een slag in het gezicht voor het voetbal, de tewerkstelling en het groen in Brugse regio”, oordeelt bevoegd schepen Franky Demon.

Er was een klein kerstmirakel nodig om het GRUP zonder slag of stoot te laten passeren. Groen vzw ging na de publicatie van de definitieve vaststelling in het staatsblad, op 20 november, op zoek naar geld om een vernietigingsverzoek in te dienen bij de Raad van State. Dat is dus gelukt binnen de wettelijke termijn van 60 dagen.

Schepen maakt zich niet ongerust

Een verzoek tot vernietiging bij de Raad van State houdt in dat de Raad zich moet buigen over de wettigheid van het aangenomen RUP. De Raad zal niet alleen kijken of de procedure nauwgezet is gevolgd, maar ook of de genomen opties de wettigheid doorstaan. “Ik zie de procedure met vertrouwen tegemoet. Alle betrokken besturen hebben zich de afgelopen maanden hard ingespannen om alle mogelijke effecten die aan bod kwamen in het Plan-MER te bekijken”, aldus schepen Demon.

“Alle bezwaren werden grondig bekeken en afgewogen. Het goedgekeurde GRUP is een goed afgewogen uitvoeringsplan dat de duurzame toekomst van de Brugse regio verzekert met aandacht voor alle betrokken actoren.” Het is nog onduidelijk wanneer de Raad van State een uitspraak zal doen.

“Essentieel voor de toekomst van het voetbal”

Het GRUP omvat onder meer het stadiondossier van Club Brugge en enkele bedrijventerreinen zoals de Blauwe Toren, de Blankenbergse Steenweg maar ook een gebied in Zedelgem. “Dit GRUP is niet alleen essentieel voor de toekomst van het voetbal maar biedt ook kansen voor bedrijven in Brugge en is tevens belangrijk voor het behoud van de groene long op Klein Appelmoes in Assebroek. Ik ben er echter van overtuigd dat dit plan een goede ruimtelijke ordening van de verschillende deelgebieden voor ogen heeft, waarbij met respect wordt omgegaan met onze kostbare ruimte”, besluit Demon.

De Vlaamse regering keurde in oktober definitief het ruimtelijk plan goed. Door deze goedkeuring leek Club Brugge stilaan te mogen denken om een bouwvergunning in te dienen. Al kan het nog duren tot 2022 vooraleer het stadion er staat.