Bondsparket vraagt zware schorsing voor Angban van Waasland-Beveren wegens “roekeloze speelstijl”

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een zware schorsing van vier speeldagen en een boete van 1.000 euro gevorderd tegen Victorien Angban (Waasland-Beveren), die zich voor de Geschillencommissie kwam verantwoorden voor de tackle op het scheenbeen van Standard-verdediger Uche Agbo.

“Ik kan alleen maar vaststellen dat Angban een roekeloze speelstijl heeft. In het seizoen 2015-2016 speelde hij voor STVV en pakte hij drie rode kaarten, waarvan één voor natrappen en twee voor tackles die de fysieke integriteit in gevaar brachten”, verklaarde bondsprocureur Chris Vandenbossche. “In dit geval hadden de gevolgen voor Agbo enorm kunnen zijn, daarover bestaat geen discussie.”

In de thuiswedstrijd van de achttiende speeldag tegen Standard (3-1) ontsnapte de Ivoriaanse middenvelder in minuut twaalf aan de rode kaart. Angban tacklede over de bal en plantte zijn studs zo op het scheenbeen van Agbo. Scheidsrechter Jan Boterburg hield het op een geel karton. “Daar ga ik de mist in. Toen ik bij Agbo de wonde aan de kous zag, wist ik meteen dat ik te snel geel had getrokken. De beelden tonen aan dat een rechtstreekse uitsluiting de enige juiste beslissing was geweest”, zei Boterberg ter zitting. Door de unanieme tussenkomst van de Reviewcommissie werd Angban alsnog vervolgd.

Waasland-Beveren pleitte voor de vrijspraak, hoogstens voor een sanctie met uitstel. “We betwisten de rode kaart niet, maar dit was helemaal geen opzettelijke fout”, zei advocaat Tom Rombouts. “Angban raakt het scheenbeen met de binnenkant van zijn voet, maar hij heft zijn steunbeen op waardoor zijn lichaam draait. Dat wijst erop dat hij de tegenstrever niet wou kwetsen. Hij kent Agbo ook heel goed, ze hebben samen bij Granada gespeeld en het zijn goede vrienden. Op de beelden is ook te zien dat hij zich uitvoerig excuseert, en dus aangedaan is van het incident. We gaan ermee akkoord dat het rood was, maar de tackle verantwoordt een schorsing van vier speeldagen niet.”

Door de vordering van het Bondsparket riskeert Angban geschorst te zijn voor de thuiswedstrijden tegen KV Oostende (22/12) en STVV (20/01) en de verplaatsingen naar Eupen (26/12) en Anderlecht (24/01). De Geschillencommissie maakt het vonnis in de loop van de namiddag bekend.