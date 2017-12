Sloveense en Kroatische politie rollen illegaal goknetwerk op

Politiediensten in Slovenië en Kroatië hebben dinsdag een crimineel netwerk ontmanteld dat enorme winsten maakte door voetbalwedstrijden te manipuleren en illegale weddenschappen te organiseren.

Negen verdachten in Slovenië en twee in Kroatië werden in de boeien geslagen. In het kader van het onderzoek werden een rist woningen en wagens doorzocht in beide landen en tientallen computers in beslag genomen.

De beschuldigden waren ook actief in het Servische, Macedonische en Tsjechische voetbal.

De illegale weddenschappen werden vooral geplaatst via de Aziatische markt. De criminelen lieten de winsten verdwijnen via een wereldwijd financieel netwerk.