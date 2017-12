Voetbalvoorzitter die tv-analist zonder pardon neer sloeg krijgt in beroep strafvermindering

De voorzitter van de Zwitserse eersteklasser FC Sion Christian Constantin is in beroep minder streng gestraft voor de klappen die hij in september uitdeelde aan een tv-commentator. De Zwitserse voetballiga bracht zijn schorsing terug van veertien naar negen maanden.

Constantin moet ook een fors mindere boete betalen, 30.000 Zwitserse frank (25.700 euro) in plaats van 100.000 Zwitserse frank.

De feiten vonden op 21 september plaats na afloop van het competitieduel van Sion in Lugano (1-2). De Sionpreses ging toen commentator en ex-coach Rolf Fringer te lijf nadat die hem “een narcist met nul procent empathie” had genoemd. Fringer kreeg enkele klappen en viel op de grond. Volgens de Zwitserse voetbalbond had Constantin “de gedragsregels duidelijk en ernstig geschonden” en de “waarden van het voetbal beschaamd”.

FC Sion president Christian Constantin has physically attacked TV pundit Rolf Fringer during Lugano - Sion. pic.twitter.com/uSpwr1ChYH — Oliver Zesiger (@aulit_z) 21 september 2017

In beroep luidde het oordeel van de rechtbank dat de Sionvoorzitter “niet met voorbedachtheid” had gehandeld en de omstandigheden “onverwacht en uitzonderlijk” waren.

Door de strafvermindering heeft Constantin nu nog een stadionverbod tot 13 juli.

Barthélémy Constantin, sportief directeur van Sion én zoon van, kreeg eind oktober een stadionverbod van tien wedstrijden opgelegd omdat hij in diezelfde wedstrijd tv-analist Fringer “ernstige bedreigingen” naar het hoofd had geslingerd.

FC Sion, de club van tweevoudig Rode Duivel Ilombe Mboyo, staat momenteel tiende en laatste in de Zwitserse Super League.